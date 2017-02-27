Служение митрополита НИКОНА в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской

05 февраля 2017г., в Неделю о мытаре и фарисее, день памяти собора Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской и поминовения всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Рождества Богородицы.

После сугубой ектеньи, митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине.

По заамвонной молитве Владыка воглавил молебен свв. новомученикам (с окроплением св.водой) и заупокойную литию по пострадавшим в годы безбожных гонений. Затем митр.Никон обратился к верующим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова