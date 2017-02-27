Служение митрополита НИКОНА в На́вечерие Рождества Христова

6 января 2016г., На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил праздничное богослужение в кафедральном соборе Рождества Богородицы: Царские часы с чтением Апостола и Евангелия, Изобразительны, Великую вечерню с Литургией св. Василия Великого. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением И.Латыповой.

Во время богослужения Валдыка присоединялся к хору в качестве чтеца и певца, чтение Паремий на Великой вечерне также совершил митр.НИКОН.

По окончании Литургии Владыка совершил Славление Рождеству Христову перед символом рождественской звезды - свечой, горящей посреди храма.

Затем митрополит Никон обратился к верующим с проповедью.

Сегодня вечером, здесь же, в 17.00 Владыка возглавит Всенощное бдение в честь Рождения Спасителя, а в 23.00 ночную Божественную Литургию (начало прямой трансляции из храма - 22.30 на канале "БСТ"). Также в соборе 7 января будут отслужены священниками Литургии в 7.00 и 9.00

свящ.Константин Новиков

фото ипод. Димитрия Кондрашова