Служение митрополита НИКОНА в Неделю Крестопоклонную

19 марта 2017г., в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением Зои Закировой.

За Божественной Литургией по чину святителя Василия Великого, митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине. После Заамвонной молитве Владыка совершил Славление Кресту Господню и почитательное поклонение ему.

По окончании богослужения владыка обратился к верующим с проповедью.

свящ. К.Новиков

фото А.Балашова