Служение митрополита НИКОНА в Неделю Торжества Православия

05 марта 2017г, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию по чину святителя Василия Великого и Последование Недели Православия в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора.

Перед освящением Святых Даров митрополит НИКОН совершил хиротонию диакона Ярослава Антипина во иереи к уфимскому храму святой блаженной Матроны Московской.

После богослужения митрополит НИКОН обратился к верующим с проповедью на тему праздника.

свящ. К.Новиков

фото А.Балашова