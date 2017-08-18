Служение митрополита НИКОНА в праздник Богородско-Уфимской иконы Божией Матери

19 июля 2017г. в праздник Богородско-Уфимской иконы Божией Матери, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в уфимском храме в честь Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (мкр. Инорс).

Владыке сослужило духовенство храма. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын.

После сугубой ектеньи Владыка вознес молитву о мире на Украине.

Для почитательного поклонения верующих в храме пребываетикона св. блаж.МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ с частицей ее честных мощей.

В честь престольного праздника, по окончании Литургии состоялся праздничный молебен и Крестный ход со святынями (список чудотворной иконы и часть мощей св. кн. Владимира) к часовне над св. источником на месте явления Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Здесь состоялось малое освящение воды.

Митрополит Никон обратился к верующим с проповедью на тему праздника.

свящ.Константин Новиков

фото В.Князева