Служение митрополита НИКОНА в праздник КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

19 января 2017г., в Великий праздник Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил ночную Божественную литургию и Великое освящение воды в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Владыке сослужили клирики собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением З.Закировой.

После богослужения владыка обратился к верующим с проповедью.

свящ.Константин Новиков
фото Михаила Ергина