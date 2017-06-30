3 – 7 июля 2017г., по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, состоится Крестный ход вокруг города Уфы, посвященный празднику Святых апостолов Петра и Павла.

Каждый день, в 10.00 Крестный ход будет начинаться и идти по маршрутам:

3 июля

- Сергиевский собор г.Уфы, ул .Бехтерева, 2

- Серафимовский храм, Уфимский р-н село Русский Юрмаш

4 июля

- Серафимовский храм, Уфимский р-н село Русский Юрмаш

- Никольский храм, мкр. Шакша, ул. Касимовская, 3.

5 июля

- Никольский храм, мкр. Шакша, ул. Касимовская, 3.

- Пантелеимоновский храм г.Уфы ул. Архитектурная, 7/1.

6 июля

- Пантелеимоновский храм г.Уфы, ул. Архитектурная, 7/1

- Георгиевский храм, мкр.Затон, ул. Летчиков, 1

7 июля

- Георгиевский храм, мкр.Затон, ул. Летчиков, 1

- Андреевский храм, мкр. Дёма, ул. Дюртюлинская, 9

- Сергиевский собор г.Уфы, ул .Бехтерева, 2

Паломническая служба Уфимской епархии

тел. 274-32-76 // 8 (917) 40 35 764