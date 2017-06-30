3 – 7 июля 2017г., по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, состоится Крестный ход вокруг города Уфы, посвященный празднику Святых апостолов Петра и Павла.
Каждый день, в 10.00 Крестный ход будет начинаться и идти по маршрутам:
3 июля
- Сергиевский собор г.Уфы, ул .Бехтерева, 2
- Серафимовский храм, Уфимский р-н село Русский Юрмаш
4 июля
- Серафимовский храм, Уфимский р-н село Русский Юрмаш
- Никольский храм, мкр. Шакша, ул. Касимовская, 3.
5 июля
- Никольский храм, мкр. Шакша, ул. Касимовская, 3.
- Пантелеимоновский храм г.Уфы ул. Архитектурная, 7/1.
6 июля
- Пантелеимоновский храм г.Уфы, ул. Архитектурная, 7/1
- Георгиевский храм, мкр.Затон, ул. Летчиков, 1
7 июля
- Георгиевский храм, мкр.Затон, ул. Летчиков, 1
- Андреевский храм, мкр. Дёма, ул. Дюртюлинская, 9
- Сергиевский собор г.Уфы, ул .Бехтерева, 2
Паломническая служба Уфимской епархии
тел. 274-32-76 // 8 (917) 40 35 764