Состоялась церемония вручения Общественной премии «Молодость нации»

4 апреля 2017г., в ГКЗ «Башкортостан», прошла IV – я церемония вручения Общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации». Перед началом торжественной церемонии, участники почтили паямть погибших во время террористического акта 3 апреля 2017 года, в городе Санкт-Петербург. Премия вручается с 2012 года спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, добившимся высоких результатов, спортивным семьям с особенными детьми и средствам массовой информации, освещающих проблемы спортсменов с инвалидностью. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Госдумы и Госсобрания – Курултай РБ, олимпийские чемпионы, спортсмены, руководство Уфы, руководители министерств и ведомств, известные общественники, деятели культуры и представители основных религиозных конфессий республики. От лица православнх собравшихся приветстовал митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН - Глава Башкортостанской митрополии.

Республиканский конкурс «Молодость нации», направлен на выявление и поощрение молодых спортсменов с ограниченными возможностями, тренеров по адаптивной физической культуре, молодых спортивных семей с ребенком-инвалидом, благотворителей, а также СМИ, освещающие проблемы инвалидов. Мероприятие уже стало одним из спортивных брендов Башкортостана и получило высокую оценку как со стороны Правительства Республики Башкортостан, так и всего спортивного сообщества, представителей Паралимпийского движения и родителей — детей инвалидов из нашей Республики.

Лауреатов премии поздравили звезды эстрады и мирового спорта, деятели культуры, участники творческих коллективов ГКЗ «Башкортостан», города Уфы и республики. Музыкальное выступление представила и ежегодная участница церемонии, вокалистка группы «TOTAL» Марина Черкунова, народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов.

Премия вручается в семи номинациях — «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца», «Открытый взгляд».

Фонд, основной целью которого является содействие социальной адаптации людей с инвалидностью и их самореализации через спорт и достижения, был основан в 2012 года. Инициатором учреждения Фонда, выступила 13-кратная Паралимпийская чемпионка, многократная чемпионка Мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, депутат Государственной Думы РФ, вице-президент Паралимпийского комитета России Баталова Р.А.