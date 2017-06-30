Состоялась епархиальная Олимпиада по Ветхому Завету

8 марта 2017г., по благословению митрополита уфимского и Сьерлитамакского НИКОНА, в помещении Воскресной школы Сергиевского собора г.Уфы состоялась Олимпиада среди учеников Воскресных школ по Ветхому Завету ( книга Бытия). Кроме заданий на знания- тестов, вопросов, кроссвордов- были предложены также размышления на нравственные темы с опорой на персонажей книги Бытия. Места распределились следующим образом:

7-9 лет:

1 место- Кудряшов Григорий, Сергиевский храм и Якина Анастасия, Симеоновский храм

2 место- Киселева Татьяна, Пантелеимоновский храм

3 место- Визгалов Александр, Симеоновский храм

10-12 лет:

1 место- Декатов Арсений, Сергиевский храм

2 место- Иванова Ангелина, Сергиевский храм

3 место- Багрова Анастасия, Симеоновский храм

13-15 лет:

1 место- Якин Иван, Симеоновский храм

2 место- Ткаченя Вивея, Пантелеимоновский храм

3 место- Лазарев Никита, Сергиевский храм

Нестерова Мария