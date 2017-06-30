Состоялась очередная сессия заочного отделения епархиальных курсов

10-12 марта 2017г. прошла весенняя сессия заочного отделения Епархиальных курсов по подготовке церковных специалистов. В ней приняло участие 28 человек из разных приходов Уфимской епархии.

Благополучно сдали экзамены – Литургику (1 и 2 курс), Основы социальной концепции РПЦ (2 курс), Православную педагогику (2 и 3 курс) и получили свежию порцию знаний. Митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин читал лекции по Нравственному богословию, иеремонох Ермоген (Миняйло) – по Святоотеческой Письменности, о.Константин Сыснов – по Истории Русской Церкви, Горбунов Владимир Максимович – по Ветхому Завету, Куприянов Сергей Львович – по Истории Древней Церкви, Бигнова Марина Ринатовна – по Истории нехристианских религий, Нестерова Мария Евгеньевна – по Новому Завету, Новым религиозным движениям и Миссиологии.

Одна из важных составляющих таких заочных сессий – это не общение не только в преподавателями, но и со своими коллегами из других храмов и благочиний. Здесь завязывается дружба, происходит обмен опытом, зреют новые проекты.

Руководство курсов выражает огромную благодарность администрации ЗАО «Башторг» за бескорыстную помощь в организации сессий для заочников. Это и удобные аудитории и ночёвка и специально приготовленные для нас постные обеды, и, конечно же, вкуснейшие пирожки, которые подкрепляют силы преподавателей и учащихся в перерывах между лекциями.

М.Нестерова