Состоялась собрание руководителей Епархиальных отделов

25 октября 2017г., по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, в здании Епархиального управления, под председательством Секретаря (Управделами) епархии ипод.Д.Ю.Кондрашова, состоялось собрание руководителей Епархиальных отделов. В совещании также приняли участие Начальник концелярии епархии диак.Дионисий Корж и Благочинный Уфимского округа протоиерей Ромил Гареев.
Обсуждались следующие вопросы:
- подготовка годовых отчётов.
- подготовка VII Табынских чтений
- подготовка дня памяти духовного наставника митр.НИКОНА - митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ИОАННА (Снычёва), которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
- подготовка годового епархиального собрания