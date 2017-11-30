Состоялась собрание руководителей Епархиальных отделов

25 октября 2017г., по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, в здании Епархиального управления, под председательством Секретаря (Управделами) епархии ипод.Д.Ю.Кондрашова, состоялось собрание руководителей Епархиальных отделов. В совещании также приняли участие Начальник концелярии епархии диак.Дионисий Корж и Благочинный Уфимского округа протоиерей Ромил Гареев.

Обсуждались следующие вопросы: