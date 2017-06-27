Состоялось отпевание и погребение соборного протодиакона Димитрия КАЛИНУШКИНА

17 июня 2017 г. на 39-ом году жизни почил о Бозе соборный протодиакон Дмитрий Александрович Калинушкин (09.10.1978 г.р.).

Родился отец Димитрий в Уфе в многодетной семье рабочих. Среди детей он был самым старшим. В отрочестве потеряв мать, он всегда имел доброе попечение о младших, а затем и старших родственниках. В 1996 г. окончил общеобразовательную школу – гимназию № 111. С 1991 года прислуживал алтарником в Богородско-Уфимском храме, с 1996 года нес клиросное послушание в Свято-Никольском храме мкр-на Шакша. С 01.08.1997 г. указом епископа (ныне митрополита) Уфимского и Стерлитамакского Никона назначен регентом-псаломщиком Свято-Успенского мужского монастыря г. Уфы.

04 декабря 2000 года епископом Уфимским и Стерлитамакским Никоном в Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Уфы рукоположен в сан диакона. Служение отца Димитрия проходило в храмах г. Уфы и Бирска. Отец Димитрий учился на пятом курсе Екатеринбургской духовной семинарии.

В 2011 г. митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном за усердное служение Церкви Божией и к празднику Святой Пасхи удостоен права ношения двойного ораря. В 2016 г. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердное служение Церкви Божией и к празднику Святой Пасхи удостоен сана протодиакона.

Отец Димитрий всегда добросовестно относился к своим диаконским обязанностям, любил и прекрасно знал уставные богослужения, обладал замечательным сильным голосом, за что его ценили Владыка и духовенство. Он отличался отзывчивостью, трудолюбием, усердием к службе и послушаниям. Многие прихожане храмов, где он проходил служение, уважали и ценили его.

Радея о службе Божией, он составил и издал с помощью благотворителей удобную брошюру-сборник карманного формата «Сугубые прошения на проскомидии и сугубые ектеньи», которые находятся обычно в разных богослужебных книгах. Готовил переиздание этого сборника. Также, по благословению митрополита НИКОНА, он работал над составлением богослужебных последований востребованных современностью.

Особенно потрудился отец Димитрий в подготовке к освящению кафедрального собора Рождества Богородицы г. Уфы Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в рамках его визита в Республику Башкортостан 4-5 июня 2016 г.

С 17 июня, по получении известия о безвременной кончине о.Димитрия, по благословению митрополита НИКОНА, духовенство совершало по нему заупокойные литии, панихиды и Литургии.

18 июня гроб с телом почившего был доставлен в Сергиевский собор г.Уфы, где, на протяжении дня и ночи перед отпеванием, духовенство и причет читали над почившем Псалтирь об упокоении его души.

19 июня, по благословению митрополита НИКОНА, после служения заупокойной Божественной литургии, отпевание отца протодиакона Димитрия Калинушкина в Сергиевском кафедральном соборе г.Уфы. возглавил настоятель собора протоиерей Евгений Шерышев. При «Последовании мертвенном мирских тел» ему сослужили 20 священников, среди которых были: духовник Уфимской епархии митрофорный протоиерей Виктор Киселев; Благочинный 1-го, Уфимского, благочиния протоиерей Ромил Гареев, а также Благочинные других округов епархии; представители Салаватской и Нефтекамской епархий Башкортостанской митрополии. Диаконский чин возглавил Первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел архиерейский мужской хор под управлением Начальника канцелярии епархии диакона Дионисия Коржа.

Помимо родственников и друзей почившего, среди молящихся о упокоении души новопреставленного были: Управляющий делами Башкортостанской митрополии иподиакон Д.Ю.Кондрашов; священники и диаконы прибывшие на отпевание после основных своих послушаний; игумения Моисея (Ракитина) с сеcтрами, монахиня Варвара с сеcтрами, сотрудники епархиального управления, регенты, псаломщики, старосты уфимских соборов и храмов, прихожане.

По окончании богослужения со словами доброй памяти об о.Димитрии к собравшимся обратился протоиерей Евгений Шерышев, который передал соболезнования митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА: "Глубоко скорблю по безвременно почившему протодиакону о. Димитрию Калинушкину! Но на все воля Божия. Молюсь - Господь да упокоит его в селениях с праведными, идеже несть болезнь, ни печаль..., но жизнь безконечная! Вечная ему память!", а также призвал к усердной молитве и доброделанию за новопреставленного.

Далее гроб с телом почившего был доставлен на Северное кладбище г.Уфы, где и был предан земле недалеко о могилы его матери.

В нашей памяти отец протодиакон Димитрий Калинушкин навсегда останется любящим службу Божию, верным другом и добрым собеседником!

Епархиальный совет приносит искренние соболезнования родным, друзьям и близким и сослужителям отца Димитрия!

Да упокоит Господь его душу в селениях праведных!

Епархиальный совет

фото В.Князева