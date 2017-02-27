Состоялось собрание социальных работников храмов г.Уфы

Участие приходов епархии в сборе подписей за запрет абортов в России. По данному вопросу выступил епархиальный координатор по сбору подписей Ахмадеев С. Ю. Он рассказал о недостаточной активности приходов. Между тем поставлена цель – к Пасхе 2017 года собрать один миллион подписей по всей России. Это нужно для инициирования изменения в законодательстве РФ с целью защитить жизнь нерожденных детей. Для сбора подписей предусматриваются разные способы. Это и акция «Лепта за жизнь», когда любой желающий может, самостоятельно распечатав бланк подписного листа, собрать подписи за жизнь. Это и участие добровольцев от приходов в различных светских мероприятиях с массовым скоплением людей, где по договоренности с администрацией можно собирать подписи. Особенное внимание следует уделить подготовке к сбору подписей на приходах в Великую субботу, когда множество прихожан идут освящать пасхальные брашна. Для привлечения желающих помочь собирать подписи в социальной сети «В контакте» создана группа