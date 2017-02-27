Состоялось собрание социальных работников храмов г.Уфы

20 февраля 2017 года в помещении Воскресной школы храма Рождества Богородицы г. Уфы прошло собрание социальных работников храмов г. Уфы. Собрание возглавил Руководитель Отдела благотворительности и социального служения УЕ протоиерей Вячеслав Архангельский.
В повестке дня были следующие вопросы:
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Участие приходов епархии в сборе подписей за запрет абортов в России. По данному вопросу выступил епархиальный координатор по сбору подписей Ахмадеев С. Ю. Он рассказал о недостаточной активности приходов. Между тем поставлена цель – к Пасхе 2017 года собрать один миллион подписей по всей России. Это нужно для инициирования изменения в законодательстве РФ с целью защитить жизнь нерожденных детей. Для сбора подписей предусматриваются разные способы. Это и акция «Лепта за жизнь», когда любой желающий может, самостоятельно распечатав бланк подписного листа, собрать подписи за жизнь. Это и участие добровольцев от приходов в различных светских мероприятиях с массовым скоплением людей, где по договоренности с администрацией можно собирать подписи. Особенное внимание следует уделить подготовке к сбору подписей на приходах в Великую субботу, когда множество прихожан идут освящать пасхальные брашна. Для привлечения желающих помочь собирать подписи в социальной сети «В контакте» создана группа
https://vk.com/bashkortostan_zazhizn . На призыв откликнулись неравнодушные люди. Некоторые из них пришли на собрание.
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Следующим вопросом повестки собрания стало обсуждение привлечения к делам милосердия новых добровольцев. Активность социальной работы предполагает достаточное число добровольцев на каждом приходе. Синодальным Отделом Церковной благотворительности и социального служения для этого даны соответствующие рекомендации.
http://www.diaconia.ru/book/5177c869eabc884834000000
http://www.diaconia.ru/book/56807234416da1e4618b4568
http://www.diaconia.ru/book/51f7cce3eabc88e553000000
Сюда относится размещение объявления с приглашением прихожан и всех желающих к делам милосердия на приходе, ежеквартальное анкетирование прихожан, еженедельные встречи добровольцев на приходе для общения и участия в делах милосердия, наличие наглядных материалов (фотографии, презентации), которые показывают деятельность прихожан.
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Затем обсудили совместное участие приходов г. Уфы с продовольственным фондом «Русь» (г. Москва) в акции «Корзина доброты». В течении трех дней с 23 по 25 февраля волонтеры приходов будут собирать продукты длительного хранения. По спискам, предоставленным Министерством труда и социальной защиты населения, эти продукты будут распределены нуждающимся.
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Последним вопросом повестки дня стало распределение по приходам г. Уфы коробов для благотворительного сбора продуктов. Короба ранее были установлены в продуктовых магазинах города Региональной общественной организацией содействия улучшению качества жизни населения РБ. Теперь согласно Договору дарения эти короба переданы епархии для осуществления уставной благотворительной деятельности. Предстоит распределить короба между приходами и в районах республики. Всего епархии передано 42 (сорок два) короба.
Собрание прошло в дружеской обстановке и живом обсуждении вопросов.