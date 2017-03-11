28 февраля 2017 года в здании Управления федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан состоялось заседание Общественного совета при УФССП России по РБ.Возглавил заседание руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан - главный судебный пристав РБ - Махмутов Ильнур Анварович.

В работе заседания от Русской Православной Церкви принял участие руководитель епархиального отдела по работе с РА и МЧС протоиерей Александр Данилов.

Рассматривались вопросы планирования работы Общественного совета на текущий год, проект итогового доклада за 2016 год, а так же прорабатывался вопрос приема в ОС новых членов. Со своей стороны о.Александр предложил внести в план работы проведение совместных мероприятий, в том числе торжественный молебен в день памяти небесного покровителя ФСПП – вмч. Феодора Стратилата, проведение бесед на духовно-нравственные темы с личным составом управления и должниками. Была достигнута договоренность составить план-график совместной работы на 2017 год, который в ближайшее время будет согласован и подписан.

Елена Бессмертнова.

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