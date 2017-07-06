Состоялось заседание Республиканского совета по вопросам благотворительности

05 июля 2017г. в Доме Правительства Республики Башкортостан под руководством Премьер-министра Рустэма Марданова состоялось заседание Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности. Основной темой заседания стало развитие волонтерского движения в регионе. Ни одно крупное событие муниципального или республиканского уровня не проходит без участия добровольцев. Волонтерство активно развивается в регионе, причем среди самых разных групп населения (и среди молодежи, и среди пожилых, в Русской Православной Церкви - сестры милосердия) – все эти направления нашли отражение в повестке дня сегодняшнего заседания.

С докладом о развитии молодежного добровольчества в Башкортостане перед членами совета по благотворительной деятельности выступил министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта. «В целях популяризации и развития волонтерской деятельности в регионе и консолидации волонтерских объединений республики, в 2015 году был создан Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив», - отметил Андрей Иванюта. «Сегодня Центр координирует более 160 волонтерских объединений Республики Башкортостан, являясь основной многофункциональной интерактивно-деловой платформой по развитию добровольчества. По сравнению с 2015 годом количество волонтерских объединений увеличилось в 2 раза. Координация работы волонтерского движения в Республике Башкортостан ведется как с муниципалитетами, ВУЗами, так и социально-ориентированными некоммерческими организациями. По итогам 2016 года, в сравнении с 2015 годом, доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность выросла на 6% и составила 24 % от общего числа молодежи (в республике проживает более 900 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет). В сентябре 2016 года Волонтерский центр вошёл в состав Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации. Это позволило усилить работу по развитию добровольческого движения в регионе в рамках оказания методической помощи, проведении конкурсов и акций среди добровольцев субъектов Российской Федерации, обмена положительным опытом. На сегодняшний день Республика Башкортостан занимает I место в Приволжском федеральном округе по количеству волонтерских центров, вошедших в состав Ассоциации волонтерских центров России, их у нас 5». Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта также предложил совместно с Министерством труда, Министерством образования, Министерством культуры и Министерством здравоохранения разработать программу обучающих курсов для волонтеров по каждому направлению и организовать данное обучение на базе высших и средне-специальных учебных заведений в соответствии с профилем учреждения.

О добровольчестве пожилых граждан на примере работы региональной общественной организации участникам мероприятия рассказал руководитель АНО «Социальный центр «Народный университет третьего возраста» Рафик Хайдаров. Организация, открытая в Уфе в марте 2011 года, имеет сегодня филиалы в Демском, Калининском, Советском районах башкирской столицы, в Бирском, Нуримановском, Благоварском, Уфимском, Кармаскалинском районах, а также в городе Сибае. Общее количество участников движения насчитывает более 6000 человек. За период работы организации было организовано более 500 мероприятий. Опытом своей работы Социальный центр «Народный университет третьего возраста» активно делится с коллегами из других субъектов (на сегодняшний день уфимских волонтеров «серебряного возраста» хорошо знают в городах Тюмень, Казань, Ульяновск, Курск, Москва, на очереди – поездки в Самарскую и Челябинскую области).

Глава Башкортостанской митрополии, Упраляющий Уфимской епархией РПЦ митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН рассказал о новом направлении деятельности православного добровольчества – оказании помощи больным, перенесшим инсульт. «Ведь чем раньше после перенесенного инсульта человек начнет реабилитацию, тем больше у него шансов восстановиться, поэтому мы хотим помогать медицинским учреждениям и в данном направлении».

С подробной информацией о движении православного Сестричества милосердия в республике выступил его духовник и руководитель отдела Уфимской епархии по взаимодействию с РА и МЧС протоиерей Александр Данилов, который рассказал об истории движения, возникшего еще в позапрошлом веке. Так, сестры милосердия принимали участие во всех войнах второй половины 19-го столетия. «За последние 20 лет служение сестер милосердия стало очень востребовано», - подчеркнул о. Александр. В 1992 году, например, правительством Москвы и Свято-Димитриевским сестричесвом милосердия было учреждено Училище сестер милосердия. По последним данным сейчас в Российской Федерации действует 411 сестричеств и 39 братств». Докладчик рассказал о разных видах волонтерства в их движении: о медицинском направлении (помощь больным, проходящим лечение в Республиканском онкологическом диспансере), социальном направлении (помощь подопечным Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов), детском направлении (занятия с воспитанниками детских домов города Уфы) и помощи бездомным. Также отец Александр предложил открыть в Уфе Дом милосердия (либо в виде хосписа, либо в виде кризисного центра для беременных женщин), предложил запустить автобус милосердия, который бы обучал всех желающих мерам оказания первой медицинской помощи.

Завершая заседание, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов поручил все прозвучавшие в ходе мероприятия предложения включить в итоговый протокол заседания Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности. Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан разработать «План мероприятий («дорожной карты») по развитию волонтерского движения в Республике Башкортостан на 2018-2022 годы».

по материалам mintrudrb.ru