Состоялся КС на тему "Патриотизм, как фактор развития и стабильности Республики Башкортостан"

25 октября 2017 г. в г. Уфе в помещении Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан по инициативе Башкортостанского отделения политической партии "Патриоты России" состоялся круглый стол на тему "Патриотизм, как фактор развития и стабильности Республики Башкортостан".

На круглом столе были рассмотрены важнейшие для жизни Республики вопросы патриотизма, образования, здравоохранения, экологии, развития предпринимательства, сельского хозяйства и т. д.

По благословению Главы Башкортостанской митрополии митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и по приглашению руководства партии, в мероприятии приняли участие: настоятель Сергиевского исторического собора г.Уфы, руководитель Епархиального отдела по взаимодействию Церкви, общества и СМИ протоиерей Евгений Шерышев, руководитель Епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Георгий Чибирев и священник Антоний Оначинский.