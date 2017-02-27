8 января 2017 г. в музыкальной школе 4 г.Уфы состоялся Рождественский утренник Симеоновского храма г.Уфы.

Учащиеся из Воскресной школы поздравили родителей и прихожан храма с праздником Рождества Христова, спели песни, исполнили танец, показали сценку.

С этого учебного года в школе действует кружок игры на гитаре под руководством иподиакона Дмитрия Пенкина. Учащиеся исполнили квартетом музыкальные зарисовки. Семья Самойловых исполнили духовный кант "Двенадцать разбойников".

В завершения мероприятия учащиеся, по традиции, пыли чай с тортом.