Состоялся семинар Юридической службы Московской Патриархии

17 марта 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Юридическая служба Московской Патриархии провела в Храме Христа Спасителя г. Москвы семинар для представителей епархий на территории Российской Федерации, синодальных отделов, ставропигиальных монастырей, столичных викариатств и благочиний.
С докладами выступили руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), юрисконсульты Московской Патриархии: О.М. Трайнин, А.В. Бобков, А.Д. Ермак, Л.Г. Чавчанидзе и юрист Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.А. Светличный.
На семинаре обсудили следующие вопросы и аспекты деятельности религиозных организаций:
- изменения в законодательстве, регулирующем деятельность религиозных организаций за период 2016 ― март 2017 г.;
- законопроекты, планируемые к принятию в 2017-2018 гг.;
- актуальные вопросы государственной регистрации и государственного контроля за деятельностью религиозных организаций; оформление паспортов безопасности;
- практика согласования сделок религиозных организаций с недвижимым имуществом в Москве и других субъектах Российской Федерации;
- судебная практика по вопросам передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения;
- вопросы легализации самовольных построек в Москве;
- новые правила противопожарной безопасности объектов религиозного назначения: история разработки и анализ содержания новых документов.
С краткими сообщениями выступили представители епархий: Московской областной (священник Василий Лосев; учетная политика прихода и актуальные вопросы бухгалтерского учета), Козельской (Т.С. Глызин по вопросу усовершенствования типовых документов Русской Православной Церкви), Урюпинской (Ю.В. Разливаев о проблемах при регистрации зданий храмов).
Юристы Московской Патриархии ответили на многочисленные вопросы участников семинара.
От Уфимской епархии участи принял Секретарь епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов (-ред. епархия-уфа.рф)
Юридическая служба Московской Патриархии/Патриархия.ru