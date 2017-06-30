Состоялся семинар Юридической службы Московской Патриархии

17 марта 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Юридическая служба Московской Патриархии провела в Храме Христа Спасителя г. Москвы семинар для представителей епархий на территории Российской Федерации, синодальных отделов, ставропигиальных монастырей, столичных викариатств и благочиний.

С докладами выступили руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), юрисконсульты Московской Патриархии: О.М. Трайнин, А.В. Бобков, А.Д. Ермак, Л.Г. Чавчанидзе и юрист Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.А. Светличный.

На семинаре обсудили следующие вопросы и аспекты деятельности религиозных организаций:

изменения в законодательстве, регулирующем деятельность религиозных организаций за период 2016 ― март 2017 г.;

законопроекты, планируемые к принятию в 2017-2018 гг.;

актуальные вопросы государственной регистрации и государственного контроля за деятельностью религиозных организаций; оформление паспортов безопасности;

практика согласования сделок религиозных организаций с недвижимым имуществом в Москве и других субъектах Российской Федерации;

судебная практика по вопросам передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения;

вопросы легализации самовольных построек в Москве;

новые правила противопожарной безопасности объектов религиозного назначения: история разработки и анализ содержания новых документов.

С краткими сообщениями выступили представители епархий: Московской областной (священник Василий Лосев; учетная политика прихода и актуальные вопросы бухгалтерского учета), Козельской (Т.С. Глызин по вопросу усовершенствования типовых документов Русской Православной Церкви), Урюпинской (Ю.В. Разливаев о проблемах при регистрации зданий храмов).

Юристы Московской Патриархии ответили на многочисленные вопросы участников семинара.

От Уфимской епархии участи принял Секретарь епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов (-ред. епархия-уфа.рф)

Юридическая служба Московской Патриархии/Патриархия.ru