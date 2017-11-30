Состоялся совет Митрополии по соцслужению

28 сентября 2017 года в помещении Воскресной школы Храма Рождества Богородицы г. Уфы по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, прошло первое собрание Координационного совета по социальному служению Башкортостанской митрополии. Представители социальных отделов Уфимской, Салаватской, Нефтекамской и Бирской епархий встретились для обсуждения совместной деятельности. От Уфимской епархии присутствовали руководитель отдела благотворительности и социального служения протоиерей Вячеслав Архангельский и руководитель отдела по работе с лечебными учреждениями Наталья Владимировна Ахметова.

В начале собрания протоиерей Вячеслав Архангельский рассказал о рекомендациях Синодального отдела по Церковной благотворительности и социального служения для епархиальных отделов, Ахметова Н.В. – о работе с лечебными учреждениями республики по направлениям отдела и ответила на все интересующие вопросы.

Затем представители от каждой епархии поделились опытом своего служения, рассказали о проблемах и возникающих вопросах.

Членами Координационного совета было решено проводить подобные встречи несколько раз в год. Для осуществления текущей работы по взаимодействию епархий было рекомендовано каждому социальному отделу епархии создать свой сайт в интернете, для оперативного обсуждения возникающих вопросов, использовать средства электронной связи (скайп).

Так же в связи с образованием новых епархий, была отмечена необходимость привести в соответствие договора и соглашения о сотрудничестве с Министерствами и организациями.

Прот. Вячеслав Архангельский,

Ахметова Н.В.