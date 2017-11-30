Состоялся турнир митрополии по шахматам среди команд Воскресных школ

29 октября 2017 года в Стерлитамаке прошел VIII командный шахматный турнир «Под державным Покровом – 2017» среди Воскресных школ Башкортостанской митрополии. Соревнование проводилось по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона под общим руководством Отдела воскресных школ Уфимской епархии (отвественный - прот. Вадим ГУПАЛО)

В соревновании приняли участие 12 команд из 8 Воскресных школ Башкортостанской митрополии. Общее число участников составило 48 детей до 14 лет. К участию в турнире допускались шахматисты без рейтинга и с рейтингом до 1200. Соревнование с контролем 15 минут на партию каждому из участников прошло в 6 туров. Число участников в каждой команде – четыре человека, что позволило сконцентрироваться на тех воскресных школах, в которых в течение последних четырех лет появились шахматные кружки.

Свои команды прислали Воскресные школы следующих храмов: Успения Божией Матери с. Ярославка Дуванского района Нефтекамской епархии, Успения Божией Матери п. Чишмы Салаватской епархии, Успенского кафедрального собора г. Салават, Богородице-Казанского храма г. Мелеуз и Иоанно-Предтеченского храма г. Кумертау Салаватской епархии, Никольского собора и Татианинского храма г. Стерлитамак Уфимской епархии.

Таким образом, наибольшее число команд по благословению Владыки Николая прислала Салаватская епархия. В этой епархии недавно был организован шахматный кружок при Успенском кафедральном соборе и начинает работу шахматный кружок при Богородице-Казанском храме г. Мелеуза. Это команды впервые участвовали в данных соревнованиях, их участники были награждены шахматными значками. Ветераном соревнований от Салаватской епархии является Воскресная школа Иоанно-Предтеченского храма г. Кумертау. Две команды этой воскресной школы участвовали во всех командных шахматных турнирах Башкортостанской митрополии. Примечательно, что в г. Кумертау единственная детская шахматная секция в городе действует именно при храме.

Первое место в турнире заняла команда ВШ Успенского храма с. Ярославка Нефтекамской епархии (Шмыголь Александр, Сычев Михаил, Токарев Илья, Тымчук Ксения; тренер Цепилов А.А.). По благословению Владыки Амвросия эта команда регулярно принимает участие в данных соревнованиях и завоевала переходящий кубок уже в 5-й раз. Настоятель Успенского храма с. Ярославка протоиерей Николай Тымчук каждый раз совершает с детьми огромный 7-ти часовой путь из Дуванского района до Стерлитамака.

Второе место – команда ВШ Успенского храма п. Чишмы, Салаватской епархии (Фахртдинова Эльвира, Ильбахтина Аиша, Пикалов Артем, Уразметова Элина; тренер Нуриев Ф.М.).

Третье место – команда ВШ Свято-Никольского собора г. Стерлитамак Уфимской епархии (Ишманов Влад, Акшенцев Дмитрий, Загатин Илья, Кукунин Семен).

Призеры были награждены медалями и грамотами. Все участники турнира получили шоколадки.

Как и в прошлые годы, турнир прошел в дружественной спокойной атмосфере. Комплекты шахмат и шахматные часы обеспечил Центр духовного развития детей и молодежи «Спас» при Никольском соборе г. Стерлитамака. Благодаря усилиям Благовещенского женского монастыря все дети, которые приехали из других городов и сел, были накормлены обедом.

Судейскую бригаду составили: Нуриев Ф.М. (п. Чишмы), Никитенко Д.М. (г. Кумертау), Гупало Татьяна (г. Стерлитамак).

Следующий аналогичный турнир «Пасхальная весна – 2018» состоится 1 мая г. Стерлитамаке. Условия по допуску (рейтинг до 1200) остаются без изменений. Однако участников ждут существенные новшества. Начиная с 2018 г. командные турниры воскресных школ Башкортостанской митрополии будут проходить с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам. В связи с этим число туров будет доведено до 7 согласно правилам. От каждой воскресной школы будет играть одна команда, однако для сильных команд будет сделано исключение: они смогут по-прежнему выставлять две команды. Появятся приглашенные школьные команды, в которых все участники имеют российский рейтинг. Таким образом, участники команд воскресных школ получат возможность получить российский рейтинг по быстрым шахматам, что для детей является мощным стимулом к занятиям шахматами в противовес убиванию времени в телефонах и оглуплению компьютерными играми.

В заключение хотелось бы выразить благодарность настоятелям храмов и директорам воскресных школ, команды которых приняли участие в этом увлекательном интеллектуально-спортивном состязании.

Директор турнира протоиерей Вадим Гупало, г. Стерлитамак

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