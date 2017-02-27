Состоялся XII Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча».

16-20 февраля 2017 года в г.Обнинске и других 13 городах Калужской области проходил XII Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Основная цель фестиваля - показ православного образа жизни в современных условиях. С начала месяца показы фильмов проходили в городах области по школам и учебным заведениям, домам культуры и кинотеатрам.

2017 год обозначен президентом РФ В.В. Путиным, как год экологии и поэтому основной темой фестиваля стала « Красота сотворенного Богом мира средствами киноискусства». Поэтому и «круглые столы» и конференции, ну и конечно же, кинопоказы имели эту направленность - кино и экология. Экология природы, экология души.

В этом году на фестиваль прислали более 200 фильмов из 16 стран мира!

Фильм "Второй шанс" о руководителе артели "Уфимский иконостас" Дмитрие Молеве получил Грамоту "За сохранение традиций и вклад в развитие современного православного искусства". Также на фестивале прошел показ фильма "Выход есть!" о реабилитационном центре для алко- и наркозависимых при Спасском храме г.Уфы. Автор и режиссер фильмов - Ирина Минигалеева, известная православным Башкортостана как автор и режиссер телепередачи «Дорога к храму» на ТК «БСТ»

свящ.К.Новиков

фото И.Минигалеевой