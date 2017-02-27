Список мест в Башкортостане, оборудованных для Крещенских купаний

16 января 2016г. в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан прошла пресс-конференция на тему: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах во время Крещенских праздников». В пресс-конференции приняли участие главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Башкортостан Валерий Сафронов и руководитель отдела взаимоотношений Церкви и общества Уфимской епархии РПЦ протоиерей Евгений Шерышев.

Традиционно в ночь с 18 на 19 января перед праздником Крещения Господне (Свято Богоявление) многие граждане будут участвовать в обрядовых купаниях. С целью предупреждения травм и гибели граждан во время совершения обряда будут организованы дежурства спасательных постов аварийно-спасательных подразделений Республики Башкортостан, Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Для обеспечения безопасности людей запланировано использование сил и средств от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, муниципальных образований, аварийно - спасательных формирований, министерства здравоохранения.

Организация работы по оборудованию мест массового купания и обеспечение их безопасного функционирования возложена на органы местного самоуправления. Руководителям администраций были заблаговременно направлены рекомендации по оборудованию купален в зимний период на водных объектах Республики Башкортостан, а именно:

- согласовать организацию купален с Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан;

- провести водолазное обследование дна купален;

- провести замеры толщины льда;

- обеспечить наличие пункта оказания первой медицинской помощи;

- обеспечить спасательные посты следующим инвентарем: спасательные круги, страховочная веревка длиной 15-20 метров, спасательные доски, шест, лестница, используемые для оказания помощи людям при проломе льда;

- ограничить количество людей на льду из расчета 3 человека на 1 кв.м., при толщине льда 25 см.

Главный государственный инспектор Республики Башкортостан по маломерным судам Валерий Сафронов дал рекомендации по местам организации купален и обеспечению безопасного поведению в местах купания.

Купальни, отведенные для купания со льда, рекомендуется организовывать:

- при оборудовании места купания на берегу;

- при оборудовании деревянных сходней для спуска в воду и выхода из воды;

- при толщине льда не менее 25 см;

- при глубине в купальне не более 1,5 м.

Купальни, отведенные для купания с берега, рекомендуется организовывать:

- в пляжной зоне;

- при оборудовании деревянных сходней, дающих возможность входа в воду и выхода из воды;

- при максимальной глубине не более 1,5 м;

- при обозначении границ купальни.

Кроме того, в местах организации купален запрещается выезд автотранспорта на лед, скопление людей по периметру купальни.

Во избежание несчастных случаев в местах массового скопления людей на водных объектах МЧС рекомендует участникам праздника:

- в полном объеме, добросовестно выполнять все требования и рекомендации его организаторов по ходу проведения праздничных мероприятий;

- исключить употребление спиртных напитков;

- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;

- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;

- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.

В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям немедленно сообщите об этом представителям органов местной власти, в службу охраны общественного порядка, спасателям спасательных формирований, врачам «Скорой помощи», находящимся в местах проведения праздничных мероприятий.

Также напоминаем, что по любым вопросам, связанным с обеспечением безопасности жизнедеятельности, круглосуточно можно обратиться на «телефон доверия» Главного управления МЧС: 8 (347) 233-99-99 и единый телефон спасения «01» и «101» с мобильных».

Сведения о местах массового купания в период «Крещенских купаний» в 2017 году

1 - Белорецкий район - г. Белорецк, р. Белая, ул. Точисского, 19;

2 - Дюртюлинский район, г. Дюртюли, р. Белая, в районе бывшей колхозной переправы;

3 - Дюртюлинский район, с. Ангасяк;

4 - Дюртюлинский район, н.п. Венеция, р. Белая;

5 - Белебеевский район, Городское поселение город Белебей;

6 - Давлекановский район, г. Давлеканово ул. Черноярская;

7 – г. Кумертау, р. Белая в районе с. Ира, городской пруд;

8 - Чекмагушевский район, с.Юмашево, нижний пруд р.Камышлы;

9 - Шаранский район, Шаранское водохранилище на р.Сюнь, с.Наратасты;

10 - Иглинский район, д. Ягодная, пруд Дмитриевский,

11 - Иглинский район, с. Караганка,

12 - Иглинский район, с. Алаторка;

13 - Кармаскалинский район, Д. Улукуево, родник «Холодный ключ»;

14 - Караидельский район, р. Байкинкас. Байки;

15 - Бирский район, г.Бирск ул.Набережная (100 м ниже ледовой переправы);

16 - Бирский район, с.Николаевка озеро Федосеевка;

17- Чишминский район, р. Калмашка, возле моста на районный дворец культуры;

18 - Альшеевский район, Дмитриевский родник;

19 - г. Октябрьский, озеро Ик-Куль;

20 - Ишимбайский район, г.Ишимбай п.Кузьминовка;

21 - Ишимбайский район, с.Верхотор;

22 - Балтачевский район, д. Курачево;

23 – г. Салават, р. Белая в районе ПСО УГОЧС г. Салават;

24 - Федоровский район, с.Новомихайловка, р.Ашкадар;

25 - Кугарчинский район, Новопетровский сельсовет, р. Большой Ик, возле моста;

26 - Кугарчинский район, с. Каран, р.Ирняк;

27 - Кугарчинский район, с. Семено-Петровское, р. Иртюбяк;

28 - Кугарчинский район, с. Назаркино, р. Ик, Максютовский сельсовет;

29 - Кугарчинский район, с. Исимово, Р. Большой Ик;

30 - Кугарчинский район, с. Мраково, р. Большой Ик;

31 - Зианчуринский район, р. Большой Ик в районе «Яблонька»;

32 - Миякинский район, В 3 км от с.Ильчигулово в близи д.Сергеевка;

33 - г. Уфа, ПКиО Кашкадан;

34 - г. Уфа, р.Белая, район «Монумента Дружбы народов»;

35 - г. Уфа, р.Белая, район мкр. Нижегородка,

36 - г. Уфа, ПАРК им.Якутова, озеро Солдатское;

37 - Гафурийский район,п. Красноусольск, минеральные источники ГУП «Санаторий Красноусольск»;

38 - Гафурийский район, р.Белая в районе с.Табынск;

39 - Хайбуллинский район, с. Бурибай, р. Таналык;

40 - г. Сибай, р.Худолаз, район пляжа;

41 - Краснокамский район, с. Николо-Березовка, р.Кама;

42 - Туймазинский район, н.п.Нижне-Троицкий, пруд,

43 - Туймазинский район, н.п.Верхне-Троицкий, пруд;

44 - Бакалинский район, р. Сюнь в районе с. Новоиликово Килеевского;

45 - Бакалинский район, Пруд на реке Кусембет в районе села Дияшево Дияшевского сельского поселения;

46 - г. Стерлитамак, г. Стерлитамак, р.Ашкадар, городской пляж;

47 - г. Агидель, Озеро Апаиш;

48 - г. Мелеуз, р.Белая, район пляжа;

49 - Благовещенский район, г.Благовещенск, район Большого острова, р.Белая.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан призывает население воздержаться от купания в необорудованных местах - это может быть опасно для жизни!

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