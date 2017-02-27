Спортивно-оздоровительное мероприятие в молодежке храма св. блж. Матроны Московской

19 февраля 2017 года состоялись очередные катания на коньках молодёжки храма св. блж. Матроны Московской. Тёплая и безветренная погода порадовала ребят. Летящий хлопьями снег засыпал белым ковром каток и участников мероприятия. Горячий чай и кофе бодрили юных спортсменов, любителей… Кое-кто впервые вышел на лёд, и с успехом, конечно, не без помощи товарищей, освоил уроки катания на льду. Улыбки, смех, веселье и радостное настроение наполняли нашу встречу.

Грядущая седмица уже «Сырная». Пора настраиваться нашей молодёжи на серьёзный лад и вступать на стезю строгого Великого поста. Впереди время сосредоточения и сугубой духовной работы над собой.

Хотелось в преддверии Великой Четыредесятницы беззаботно покататься на коньках и просто пообщаться с друзьями. Думаю, это у нас получилось… Спасибо всем участникам нашей молодёжки!

Диакон Алексей Тимофеев

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