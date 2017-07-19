Свящ. Дионисий Ефимов провел лекцию для сотрудников УФСИН

13 июля 2017г. по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в помещении филиала по Ленинскому району г. Уфы ФКУ УИИ УФСИН РФ по Республике Башкортостан состоялась лекция для сотрудников уголовно-исполнительной системы. В организации встречи принял активное участие руководитель отдела по тюремному сужению протоиерей Евгений Коробков.

Лекцию на тему: "Противодействие распространению среди работников уголовно-исполнительной системы идей религиозного экстремизма" провел руководитель миссионерского отдела Уфимской епархии иерей Дионисий Ефимов.

свящ.Д.Ефимов