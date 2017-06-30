Свящ. Дионисий Ефимов участвовал в семинаре ОЦАД

С 27 по 31 марта 2017 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия прошел семинар для руководителей епархиальных миссионерских отделов.

Программа была подготовлена совместно с Синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви. Для участия в семинаре прибыли представители 53 епархий, в том числе епархий Белорусского экзархата.

Перед открытием семинара в академическом храме Общецерковной аспирантуры заместитель председателя Синодального миссионерского отдела игумен Серапион (Митько) совершил молебен на начало занятий. Затем отец Серапион открыл лекционную часть выступлением, посвященным проблемам православной миссиологии.

В течение недели с лекциями выступили: председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации А.В. Третьяков, руководитель миссионерского отдела Московской областной епархии священник Дмитрий Березин, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Р.А. Силантьев, ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.В. Ефимов, руководитель аппарата Исполнительной дирекции международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива", заместитель исполнительного директора Фонда «Соработничество» Л.В. Даль, доктор философских наук, доктор богословия, профессор В.Н. Катасонов, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела протоиерей Александр Короткий, заведующий кафедрой миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета А.Б. Ефимов , член Синодальной библейской-богословской комиссии А.М. Малер и другие .

Среди тем семинара: методы организации миссионерского служения на приходе, современны е подход ы к организации православной миссии, миссионерское служение Русской Православной Церкви и государственная политика в сфере взаимодействия с религиозными организациями, современные технологии привлечения средств на реализацию социально значимых проектов, миссия в информационном пространстве.

В последний день семинара состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги недельных занятий.

В заключение курса ректор Общецерковной аспирантуры, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион вручил всем участникам семинара удостоверения установленного образца. Обращаясь к слушателям, Владыка, в частности, отметил:

«Миссионерская тема на сегодняшний день является для нас главной: то церковное возрождение, которое продолжается с 1988 года, вне всякого сомнения, затронуло широкие слои населения, но по-прежнему остается много непросвещенных людей, поэтому для нас актуальна миссионерская деятельность, направленная на тех, кто находится рядом с нами. Ведь часто наша вера по различным причинам не доходит до них. На каждого из нас Господь возложил апостольскую миссию. Мы должны быть очень хорошо подготовлены и вооружены, чтобы с ней справиться. Нам необходимо понимать, что каждый человек по-разному откликается на Слово Божие. И только в некоторых случаях наше слово доходит до сердец людей. Часто люди задают вопросы о смысле жизни, о смысле страданий, спрашивают нас о Боге. И ответом на все вопросы является Богочеловек Иисус Христос, Который Сам прожил человеческую жизнь, прошел через страдания и смерть. Если Иисус Христос будет в центре нашей проповеди, то уже не мы будем нести ответственность за ее успех, а Сам Господь будет говорить людям нашими устами. А для того, чтобы Христос был в центре нашей проповеди, Он должен быть в центре нашей жизни».

На вручении удостоверений слушателям семинара также присутствовали: проректор ОЦАД по учебной работе иеромонах Иоанн (Копейкин), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела игумен Серапион (Митько), директор Центра непрерывного образования ОЦАД И.А. Парфенов, пресс-секретарь Синодального миссионерского отдела иеромонах Лев (Скляров).

От Уфимской епархии, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в семинаре принял участие иерей Дионисий Ефимов.