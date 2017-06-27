Таинство соборования в храмах Уфимского благочиния в Петров пост

По традиции, во время продолжительных постов в храмах проходит Таинство Соборования или Елеосвящения. В связи с высоким темпом современной городской жизни, не все могут поучаствовать в нем в удобное для себя время. Предлагаем доступное на данный момент раписание совершения этого Таинства в г.Уфе и его пригородах (Вниманию настоятелей: сообщайте о возможных иземенениях!):

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

17 июня (суббота) в 15.00

24 июня (суббота) в 15.00

1 июля (суббота) в 15.00

8 июля (суббота) в 15.00

Покровский храм

26 июня (понедельник) в 12.00

8 июля (суббота) в 12.00

Храм св. Матроны Московской

24 июня (суббота) в 15.00

08 июля (суббота) в 15.00

Сергиевский собор

18 июня (воскресенье) в 18.30

8 июля (суббота) в 10.00

Воскресенский храм

1 июля (суббота) в 10.00

8 июля (суббота) в 10.00

Спасский храм

1 июля (суббота) в 15.30