Таинство соборования в храмах Уфимского благочиния в Петров пост

По традиции, во время продолжительных постов в храмах проходит Таинство Соборования или Елеосвящения. В связи с высоким темпом современной городской жизни, не все могут поучаствовать в нем в удобное для себя время. Предлагаем доступное на данный момент раписание совершения этого Таинства в г.Уфе и его пригородах (Вниманию настоятелей: сообщайте о возможных иземенениях!):
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
17 июня (суббота) в 15.00
24 июня (суббота) в 15.00
1 июля (суббота) в 15.00
8 июля (суббота) в 15.00
Покровский храм
26 июня (понедельник) в 12.00
8 июля (суббота) в 12.00
Храм св. Матроны Московской
24 июня (суббота) в 15.00
08 июля (суббота) в 15.00
Сергиевский собор
18 июня (воскресенье) в 18.30
8 июля (суббота) в 10.00
Воскресенский храм
1 июля (суббота) в 10.00
8 июля (суббота) в 10.00
Спасский храм
1 июля (суббота) в 15.30