Традиционный конкурс чтецов прошел в Покровском храме Уфы

22 октября 2017г. в Воскресной школе Покровского храма прошёл традиционный конкурс чтецов. Тема нынешнего конкурса - "Отечество любезное моё".
В конкурсе приняли участие учащиеся двенадцати воскресных школ.
Перед началом конкурса воспитанники нашей Воскресной школы Покровского храма выступили с докладом о святом праведном воине Феодоре Ушакове, показали спектакль "Чудо, сотворённое людьми" и представили музыкальную программу.
Конкурс проходил в четырёх возрастных категориях.
Победители и призёры были награждены грамотами и памятными призами.
Завершилось мероприятие общим чаепитием.