Традиционный конкурс чтецов прошел в Покровском храме Уфы

22 октября 2017г. в Воскресной школе Покровского храма прошёл традиционный конкурс чтецов. Тема нынешнего конкурса - "Отечество любезное моё".

В конкурсе приняли участие учащиеся двенадцати воскресных школ.

Перед началом конкурса воспитанники нашей Воскресной школы Покровского храма выступили с докладом о святом праведном воине Феодоре Ушакове, показали спектакль "Чудо, сотворённое людьми" и представили музыкальную программу.

Конкурс проходил в четырёх возрастных категориях.

Победители и призёры были награждены грамотами и памятными призами.

Завершилось мероприятие общим чаепитием.