Турнир по хоккею «в валенках с мячом» прошел в Октябрьском р-не Уфы

09 января 2017 года по благословению благочинного 1-го, Уфимского округа, настоятеля храма Матроны Московской г. Уфы протоиерея Ромила Гареева и приглашению администрации Октябрьского района, спортивная команда молодежной организации храма приняла участие в турнире района по хоккею «в валенках с мячом».

Морозным днем на территории катка школы №130 встретились четыре команды: команда администрации Октябрьского района, команда мечети Хамза, команда школы №130 и команда от храма Матроны Московской.

На льду развернулась упорная борьба за выход в финал…В перерывах согревались горячим чаем и по-дружески общались. В решающем поединке турнира команда храма Матроны Московской обыграла команду школы №130.

Поздравляем победителей хоккейного турнира – команду храма Матроны Московской!

протоиерей Ромил Гареев