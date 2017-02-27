Участник движения Православных добровольцев стал членом Молодежной общественной палаты Башкортостана

26 января 2016г. состоялось первое заседание Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан пятого созыва. В нем приняли участие Председатель республиканского парламента Константин Толкачев, депутаты.

Председатель Государственного Собрания поздравил молодых парламентариев с успешным избранием.

– Традиционно в Молодежную палату входят представители наиболее активной части нашей молодежи из городов и районов Башкортостана, – обратился к присутствующим Константин Толкачев. – Часть состава избрана уже не в первый раз, обладает определенным опытом парламентской деятельности, которым, я уверен, будет с радостью делиться с вновь избранными. Преемственность в работе Молодежной палаты стала хорошей традицией.

По словам Константина Толкачева, создание Молодежной общественной палаты при парламенте, молодежных советов при представительных органах муниципальных образований является важным направлением молодежной политики, которая последовательно проводится в республике и направлена на создание благоприятных условий для социализации молодого поколения, его патриотического воспитания, духовного и культурного развития, подготовки к активному участию в социально-экономической и общественно-политической жизни Башкортостана.

– Убежден, что Молодежная общественная палата пятого созыва продолжит лучшие традиции предыдущих созывов, с честью оправдает оказанное высокое доверие. Не сомневаюсь, что члены Палаты примут самое активное участие в дальнейшей реализации государственной молодежной политики и внесут свой вклад в строительство нового Башкортостана, – сказал Константин Толкачев.

Председателем Молодежной общественной палаты пятого созыва избран Тагир Гизатуллин, заместителями председателя – Наталья Агеева, Зарина Газизова, Альбина Касимханова, Даян Султангужин.

Руслан Хабиров, который также является участником движения православных добровольцев, был избран заместителем председателя комиссии по Государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам (прим. ред. епархия-уфа.рф)

На заседании были сформированы восемь комиссий Молодежной общественной палаты, наименования которых совпадают с наименованиями соответствующих комитетов Государственного Собрания, а также избраны их руководители.

Далее состоялось вручение удостоверений членам Молодежной общественной палаты пятого созыва Председателем Государственного Собрания Константином Толкачевым, а также награждение молодых парламентариев парламентскими наградами.

gsrb.ru / епархия-уфа.рф