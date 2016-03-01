Уфимская епархия просит помочь с окончанием реставрации кафедрального собора

В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни. Особенно радует то, что в храмы и мечети потянулась молодёжь – наше будущее. С обретением веры человек становится духовно богаче и нравственно чище. В нашей Республике, понимая огромную важность воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и взаимоуважения наших традиционных верований и культур, братски совместно с властью трудится православное и исламское духовенство, что свидетельствует о непреложной истине – у Бога нет национальностей. У нас есть множество примеров такого соработничества, когда православные своими пожертвованиями помогают строить мечети, а мусульмане жертвуют на строительство храмов. Издревле на нашей земле православные храмы и мечети строились всем миром даже в самые трудные времена. Не исключение и главный православный храм региона -кафедральный собор Рождества Богородицы г. Уфы, который в настоящее время поновляется и приводится в соответствующий вид в связи с визитом в июне месяце в нашу Республику впервые в истории Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Этот собор будет освящать Святейший Патриарх. Так же начаты отделочные работы в построенном семь лет назад Духовно – просветительском молодежном Центре Башкортостанской митрополии при этом соборе, являющимися единым комплексом. На это требуются значительные финансовые затраты, пожертвования же прихожан собора и других храмов епархии являются лишь малой частью необходимых средств.

Всякая жертва – это свеча пред Богом. Через жертвенность человек становится гуманнее, честнее, внимательнее к нуждам своего ближнего. Способность благотворить и творить милостыню - признак сильных и благородных людей.

Священное Писание говорит что "… доброхотно дающего любит Бог". Всевышний смотрит на сердце и совершенно не учитывает какой перед Ним человек: богатый или бедный, сильный, слабый или знатный - Бог обращается лично к каждому.

Уфимская епархия, православные верующие и Попечительский совет по строительству и реставрации комплекса собора Рождества Богородицы и Духовно – просветительского молодежного Центра обращаются к руководителям организаций, предприятий, банков, бизнес-сообществу и всем неравнодушным людям с просьбой оказать посильную финансовую помощь в завершении начатых работ.

Реквизиты для пожертвований:

Фонд Социальных целевых программ

ИНН 0274900243(КПП 027401001)

ОГРН 1090200001825

ОКПО 61164359

ОКАТО 80401000000

Юридический адрес:

450000, г.Уфа, ул. Цюрупы,17

Фактический адрес:

450000, г.Уфа, ул. Цюрупы, 17, 6 этаж, оф.10

р/с 40603810900000000005

в ООО «ПромТрансБанк»

к/с 30101810000000000846

БИК 048073846

Т.246-38-76

Директор Нугуманов Аскар Альфредович

Назначение платежа:

Пожертвование на строительство, реставрацию, ремонт собора Рождества Богородицы г. Уфы и благоустройство Духовно – просветительского комплекса с прилегающей территорией.