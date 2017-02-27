Вчера православные отмечали праздник Крещения Господня. В этом году произвести обряд омовения в освященной воде верующие могли в 4 иорданях: на реке Белая в районе Монумента Дружбы, на реке Белая в микрорайоне Нижегородка, а также на озерах, расположенных в парках культуры и отдыха имени И. Якутова и «Кашкадан».

Чтобы не допустить несчастных случаев во время крещенских купаний, возле каждой купели было организовано дежурство спасателей, сотрудников «скорой помощи», полиции и Центра общественной безопасности столицы. Для более удобного и безопасного входа в воду, все иордани были оборудованы сходнями, внутри купелей установлены специальные коробы, чтобы купающихся не могло унести под лед. Для комфорта были развернуты обогреваемые палатки, где верующие могли переодеться до и после совершения омовения. Также были организованы точки общепита.

Благодаря принятым мерам в этом году, как и в предыдущие, в праздник Крещения Господня серьезных происшествий зафиксировано не было.

Всего в 2017 году уфимские иордани посетили порядка 10 тысяч человек.