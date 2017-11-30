В адрес митрополита НИКОНА поступают поздравления с Днем рождения

Ваше Высокопреосвященство,

дорогой Владыка митрополит,

Богомудрый отец и Господин!

Примите искренние, сердечные слова поздравления с Днем Вашего рождения!

По промыслу Божиему и искренней любви Ваших родителей в этот день появился будущий святитель Православной Церкви, который смог возглавить многонациональную Башкортостанскую митрополию, ставший добрым и мудрым пастырем всему клиру и мирянам.

Ныне возношу сугубые благодарственные молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу о Вашем здравии, пусть Он укрепит Вас в нелегких трудах в деле спасения и просвещения народа Божьего на многая и благая лета!

ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА!!!

С сыновней любовью о Господе –

НИКОЛАЙ,

епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Высокопреосвященство!

Дорогой о Господе Владыка!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Вашего рождения!

67 лет назад, отец Небесный даровал Вам бесценный дар жизни. Пребывая под сеныо Божией благодати, Вы ныне открываете новую страницу земного странствования.

Желаю Вам, дорогой Владыка, чтобы Вы прожили этот новый год жизни в мире и благоденствии во славу Господа нашего Иисуса Христа и Его Святой Церкви.

С любовью о Господе,

АМВРОСИЙ,

епископ Нефтекамский и Октябрьский

Ваше Высокопреосвященство,

досточтимый Архипастырь и Отец!

Духовенство, монашествующие и верующие Бирской и Белорецкой епархии через меня поздравляют от всего сердца Вас, дорогой наш Владыка Никон, с днем Вашего рождения!

От всей души желаем Вам крепости сил, бодрости духа и благословения Божия во всех Ваших многотрудных деланиях на ниве Христовой!

В этот особенный для Вас день мы усердно молимся, да ниспошлет Вам Всемилостивый Господь Свои неизреченные милости на благо Церкви и Отечества!

С сыновней любовью о Господе,

ИЛИЯ,

епископ Бирский и Белорецкий

Ваше Высокопреосвященство,

дорогой Владыка НИКОН!

От всей души поздравляем Вас с Днем Вашего рождения!

Сегодня Вы возносите благодарственные молитвы Творцу всяческих, призвавшего Вас в чудный Свой Свет: не только от бытия в бытие, но и в величайшую степень Священства.

Присоединяясь к Вашим святым молитвам, усердно желаем Вам доброго здравия, долгоденствия, радости о Господе - Промыслителе Мира, и всяческих успехов в трудах на Божией ниве!

ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА!

МНОГАЯ ЛЕТА!

Епархиальный совет