В храмах помянули жертв авиакатастрофы над Черным морем

02 февраля 2016г., на сороковой день после катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, во всех храмах Уфимской епархии прошли поминальные богослужения.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и известный врач и благотворитель Елизаветы Глинка.