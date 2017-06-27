В КРЫМ приглашает православное молодежное движение "ПОКРОВ"

Друзья, братья и сестры!

Паломничество в Крым!!!

с 21 июля 2017 г. по 05 августа 2017 г.

Свято-Елисаветинское сестричество милосердия г.Уфы и молодежное движение "ПОКРОВ" по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, планируют паломнический тур в Крым!

Есть несколько вакантных мест.

Более подробную информацию можно узнать по телефону:

+7 (986) 977-86-43 Анна (Динара) Хабибуллина, или писать в личку : https://vk.com/id356793294

или + 7(903) 351-90-92 Роман Ган, также можно писать в личку: https://vk.com/id3733751