В КРЫМ приглашает православное молодежное движение "ПОКРОВ"

Друзья, братья и сестры!
Паломничество в Крым!!!
с 21 июля 2017 г. по 05 августа 2017 г.
Свято-Елисаветинское сестричество милосердия г.Уфы и молодежное движение "ПОКРОВ" по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, планируют паломнический тур в Крым!
Есть несколько вакантных мест.
Более подробную информацию можно узнать по телефону:
+7 (986) 977-86-43 Анна (Динара) Хабибуллина, или писать в личку : https://vk.com/id356793294
или + 7(903) 351-90-92 Роман Ган, также можно писать в личку: https://vk.com/id3733751