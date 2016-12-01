В Межгорье прошла встреча со школницами "За жизнь"

21 декабря 2016 года, волонтеры социального служения храма иконы Божией Матери «Державная» г.Межгорье (3-го Белорецкого благочиния), по благословлению настоятеля прот.Владимира и взаимной договоренности с Администрацией школы №2 г.Межгорье провели классный час для учениц 8-11 классов, посвященный общероссийскому движению «За жизнь».

Выступили врачи МСЧ и рассказали о вреде абортов, о том, что живя нравственной жизнь, человек защищает себя от многих болезней, в том числе от ВИЧ- инфекции. Был частично показан фильм «Афон за жизнь».

Девочки с интересом посмотрели выступление волонтера, и посмотрели листовки противоабортного консультирования, подержали в руках муляж 12-ти недельного эмбриона.

Школьницы были под впечатлением и сказали, что им никто ничего не рассказывает, так как считают, что они и так все знают, а это не так. Попросили приходить еще.

Светлана Киселева

фото автора.