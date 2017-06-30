В Межгорье родителям представили ОРКСЭ

20 марта 2017 года в средней школе №2 г.Межгорье состоялось родительское собрание по ознакомлению родителей с содержанием модулей ОРКСЭ, в котором принял участие протоиерей Владимир Ветчинин, настоятель прихода храма Божией Матери «Державная» г.Межгорье 3-го Белорецкого благочиния. Преподаватели школы провели обзор модулей, предлагаемых к изучению в школе.

Модуль «Основы православной культуры» представил протоиерей Владимир Ветчинин. Он рассказал о значении ОПК для детей и родителей. Также о.Владимир отметил, что нравственность является важной стороной духовной жизни.

Киселева Светлана

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