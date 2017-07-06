В МВД Башкортостана прошло заседание Общественного совета

04 июля 2017г. в МВД по Республике Башкортостан прошло очередное совещание Общественного совета при ведомстве. Главной темой встречи стало подведение итогов конкурса видеофильмов «Знай наших! Общественный совет действует».

Очередная встреча общественников в МВД республики началась с приятного момента. Завершился первый творческий видеоконкурс среди общественных советов при районных и городских отделах Министерства. На суд жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при МВД по РБ, известные в республике представители средств массовой информации, представители творческих профессии и ученые, было выставлено 16 видеофильмов, рассказывающих о совместной работе общественников и полиции. Итоги конкурса и награждение победителей и лауреатов мероприятий состоялось сегодня в МВД Башкортостана.

В работе Общественного совета приняли участие Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев, председатель совета Айрат Халиков, члены совета, председатели общественных советов при Отделах внутренних дел республики, руководители районных и городских отделов полиции. От Башкортостанской митрополии в работе Совета принял участие Секретарь (Управделами) митрополии ипод.Д.Ю.Кондрашов (прим. - епархия-уфа.рф)



Открывая встречу, Роман Викторович подчеркнул несомненные положительные стороны начинания. Он отметил, что такие мероприятия направлены на активизацию связи правоохранительных органов и общества, консолидации сил по защити чести, достоинства и имущества граждан. У МВД и Совета впереди еще много плодотворных и интересных дел, сказал генерал Деев.

Айрат Халиков выразил уверенность, что благодаря подобным творческим работам можно масштабно продемонстрировать работу общественных советом на местах, показать чем занимается Общественный совет при МВД по Республике Башкортостан. Это нужно в первую очередь самим общественным советам республиканского, городского или районного уровня, обратился к коллегам по общественной деятельности Айрат Анварович.

По итогам конкурса четвертое место завоевала видеоработа о работе общественного совета при Отделе МВД России по Давлекановскому району. Третье разделили между собой конкурсанты из Дюртюлинского и Калтасинского районов - их фильмы по итогам голосования жюри набрали одинаковое количество баллов. Второе место завоевал видеофильм из Туймазинского района. Лидером же среди участников стал город Нефтекамск. Все победители получили грамоты, кубки, а также солидные призы, которые пригодятся в работе общественным советам. Также грамоты и кубки получили все лауреаты конкурса видеофильмов «Знай наших! Общественный совет в действии».

В продолжение встречи участники совещания перешли к рабочим вопросам. Перед собравшимися выступил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения полковник полиции Динар Гильмутдинов. Темой его выступления стали вопросы подразделения государственной инспекции безопасности дорожного и возможности общественных советов при территориальных отделах внутренних дел по оказанию содействия ГИБДД.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан / епархия-уфа.рф