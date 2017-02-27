В помощь страждующей душе…

9 февраля 2017 года протоиерей Олег Горячев и руководитель отдела по работе с лечебными учреждениями Уфимской епархии Ахметова Н.В. посетили в очередной раз Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая психиатрическая больница №1 МЗ РБ.

В лечебно-трудовые мастерские больницы был передан картон для поделок, а в библиотеку – духовная литература.

Теплое общение с маленькими пациентами детского отделения больницы, их родителями и персоналом завершилось раздачей сладких гостинцев.

Информация о детском отделении ГБУЗ Республиканская клиническая психиатрическая больница №1 МЗ РБ: Детское отделение Республиканской клинической психиатрической больницы № 1 МЗ РБ развернуто на 65 круглосуточных койках, включая 8 коек совместного пребывания родителей или другого законного представителя для осуществления ухода за ребенком. Отделение оказывает диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь детям в возрасте от 3- до 15-ти лет. Отделение состоит из 4-х блоков: Блок «А» – административный со служебными и вспомогательными помещениями; блок «Б» – для пребывания и лечения мальчиков среднего и старшего возраста; блок «В» – для девочек и детей младшего возраста обоих полов; блок «Г» – блок «Мать и Дитя» на 8 коек. Персонал отделения – детские врачи-психиатры, психотерапевты, педиатры, медицинские психологи, логопеды, медицинские сестры и младший медицинский персонал. В качестве консультантов к работе отделения привлекаются врачи узких специальностей (неврологи, окулист, физиотерапевты, хирург, ЛОР-врач, эндокринолог, дерматолог, инфекционист и др.). В отделении развернуты кабинеты логопеда, детского психотерапевта, медицинского психолога, кабинет физиотерапии, сенсорные комнаты, зал лечебной физкультуры, игровые и комнаты дневного пребывания для детей младшего возраста, библиотека, музыкальный зал, комнаты творчества для детей среднего и старшего возраста. Медицинский психолог проводит тестирование каждого ребенка и психокоррекционную работу. Логопед проводит индивидуальные занятия с детьми по преодолению речевых нарушений. Музыкальные занятия с детьми, занятия по рисованию, лепке, аппликации, оригами и др. проводят педагоги и инструктора по трудотерапии, еженедельно по пятницам в отделении проходят спортивные состязания. По решению администрации больницы было принято решение о создании внебольничного интерьера – сотрудниками детского отделения и лечебно-трудовых мастерских разрисованы стены коридоров и кабинетов сюжетами сказок. С помощью наглядного материала, размещенного на стенах помещений, ежедневно осуществляется коррекционно-развлекательный процесс – «Азбука» в игровой форме, «Правила хорошего поведения», «Правила пожарной безопасности», «Правила дорожной безопасности», изучение географии Республики Башкортостан, логические загадки и др. Врачи и медицинские психологи детского отделения проводят с родителями и детьми беседы о формировании здорового образа жизни, особенностях общения с детьми, правах ребенка и др., «Дни открытых дверей», «Круглые столы» по обсуждению интересных детских тем.

По согласованию с администрацией и при желании родителей в этот комплекс будут включены беседы со священником, окормляющим больницу, протоиереем Олегом Горячевым.

Ахметова Н.В.