В Прибельском прошла благотворительная ярмарка «Помогаем, покупая!»

В 2015 году Прибельская юношеская модельная сельская библиотека по инициативе и при поддержке руководителя отдела по работе с лечебными учреждениями Уфимской епархии Ахметовой Н.В. (директор Издательства «Здравоохранение Башкортостана») включилась в епархиальную акцию «Тёплые ручки и ножки».

Акция предполагала проведение ярмарки вязаных изделий с целью сбора денежных средств для оказания помощи тяжелобольным детям Республики.

Благодаря поддержки жителей Прибельского, Кармаскалов и Ефремкино было собрано и отправлено на акцию в Уфу более 200 наименований вязаных изделий, часть из которых была продана, а часть передана в лечебные детские учреждения Республики.

Доброе дело получило свое продолжение: 27 января 2017 года совместными усилиями Прибельской юношеской модельной сельской библиотеки, прихожан Всехсвятского храма с. Прибельский и мечети «Изге Науруз» д. Сарт-Наурузово в прибельском сельском Доме культуры была проведена новогодняя благотворительная ярмарка «Помогаем, покупая!».

На ярмарке, к уже традиционным вязаным изделиям добавились, по предложению протоиерея Андрея Кулемзы, новогодние сувениры, выполненные воспитанниками из воскресной школы Всехсвятского храма, детьми и педагогами Центра детского технического творчества, и вкусными пирогами от индивидуальных предпринимателей нашего села Соловьёвой Л.Б. и Муратшиной Г.М.

Вырученные средства, по обоюдному решению руководителей религиозных конфессий села – протоиерея Андрея Кулемзы и Кутлуярова Р.Р., было решено передать жителям Прибельского – семье Садыковых на лечение сына Алмаза (1 год 8 мес.) (Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психомоторного, психоречевого развития и др.)

С радостью сообщаем, что благодаря всем добрым, участливым и неравнодушным людям нашего села для лечения Садыкова Алмаза было собрано 17 тысяч рублей!

В новом году, эстафету милосердия и добрых дел приняли наши коллеги – сотрудники Прибельского сельского Дома культуры – 27 января 2017 года прошел благотворительный концерт, пожертвования с которого (18 тысяч рублей) также переданы в семью Садыковых для проведения необходимой терапии ребёнку.

P.S. За активную помощь в подготовке и проведении благотворительных акции и ярмарки выражаем благодарность протоиерею Андрея Кулемзы, имаму Кутлуярову Р.Р., прихожанам и воспитанникам воскресной школы Всехсвятского храма с. Прибельский , мечети «Изге Науруз» д. Сарт-Наурузово, прихожанам Свято-Троицкого храма с. Ефремкино, педагогу воскресной школы Всехсвятского храма Решетниковой А.П., индивидуальным предпринимателям Соловьёвой Л.Б., Муратшиной Г.М., Ибрагимову Ф., директору Сагадеевой Е.К., педагогам, ученикам Центра детского (юношеского) технического творчества, учителю технологии Матюшиной Н.В. и ученикам Прибельской средней школы, а также добровольцам из числа жителей села, помогавшим в проведении ярмарки.

Гл. библиотекарь

Прибельской юношеской модельной

сельской библиотеки

Яраева Э. Ф.