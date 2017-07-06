В Салаватскую епархию прибыл чудотворный образ Богородицы "Неупиваемая Чаша"

30 июня в Салаватскую епархию прибыл чудотворный образ Божией Матери "Неупиваемая Чаша".

Святыню встречали в международном аэропорту города Уфы Благочинный 1-го, Уфимского, благочиния протоиерей Ромил Гареев и Настоятель Успенского кафедрального собора г.Салавата иерей Димитрий Морозов.



После встречи, святыня была обнесена по территории аэропорта, а затем, в часовне Всех Архангелов, перед ней было совершено молебное пение с акафистом в присутствии многочисленных гостей.



Далее икона последовала в Успенский Кафедральный собор города Салавата, где была встречена Преосвященнейшим епископом Салаватским Николаем с сонмом духовенства Салаватской епархии.



Преосвященнейший Владыка возглавил в соборе Утреню с Акафистом, который пелся духовенством епархии.



Диаконский чин возглавил протодиакон Олег Логинов.



Ссылка по иконе

eparhia-salavat.ru / епархия-уфа.рф