В селе Верхний Авзян впервые прошла новогодняя ночная Литургия

В ночь с субботы на воскресенье 1 января 2017 года Неделю перед Рождеством Христовым и святых отец, в храме Казанской иконы Божией Матери села Верхний Авзян 13-го, Тирлянского, благочиния прошла первая ночная Литургия. Службу провел настоятель храма иерей Борис Стоцкий.

К большой радости на этой службе молились девять человек, из которых двое причастилось святых Христовых Таин. Одна женщина даже приехала из соседнего районного центра.

После заамвонной молитвы иереем Борисом была прочитана молитва на наступившее гражданское новолетие.

В своей проповеди отец Борис отметил, что наступивший 2017 год имеет огромное историческое значение ввиду 100-летней годовщины судьбоносных событий февраля 1917 года. "Мы должны конечно не праздновать эту память, а попытаться переосмыслить и правильно оценить те самые трагические события февраля, чтобы нашему и грядущим поколениям не повторить тех ошибок" - напомнил проповедник слова Святейшего Патриарха КИРИЛЛА. В конце слова отец Борис поздравил всех с наступающим Рождеством Христовым и наступившим Новым Годом, и пожелал крепости духа, приобретении новых христианских добродетелей, а те что есть не растерять.

Мария Стоцкая