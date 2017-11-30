В с.Федоровка прошло мероприятие по профилактике религиозного экстремизма

12 октября 2017г. руководитель миссионерского отдела Уфимской епархии в составе выездной лекторской группы побывал в с.Федоровка Федоровского района Республики Башкортостан и встретился со школьниками местной школы №1. Беседа с учащимися была направлена на профилактику религиозного экстремизма.

Мероприятие было организовано НИИ духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ им.М.Акмуллы по поручению Главы республики Р.З. Хамитова, а так же во исполнение протокола заседания антитеррористической комиссии РБ №64 от 27 июля 2017 г.

В мероприятии также принимали участие: Карамышев Руслан Диасович - советник Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан; Сизоненко Зарина Лероновна – старший научный сотрудник НИИ духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ им.М.Акмуллы; представитель от МВД; Малахов Ильдар Загидуллович – директор Исламского колледжа им. М. Султановой ДУМ РБ; Таюпов Радмир Халитович – старший преподаватель Российского исламского университета ЦДУМ РФ.