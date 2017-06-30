В Стерлитамакском благочинии отметили память священномученика Петра Варламова

11 марта 2017 г. в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" с. Соколовка Стерлитамакского района состоялось праздничное богослужение, посвященное памяти священномученика Петра Варламова.

Отец Пётр является покровителем Стерлитамакской земли, так как он сам с 1919 г. нёс пастырское окормление в приделах района на приходе с. Преображеновка. Он был ревностным и энергичным пастырем, неустанным проповедником Слова Божия, часто служил и был примером в личной жизни. Для пропитания своей большой семьи занимался крестьянским трудом, сеял хлеб, занимался огородничеством, скотоводством. Семья священника много перенесла трудностей и лишений от советской власти. За отказ отречься от веры и священнического сана отец Пётр был приговорён к расстрелу, который был приведён в исполнение в 1930 г. в г. Уфе и погребён в безвестной могиле.

Торжественное богослужение в храме с. Соколовка совершил благочинный 5-го округа иерей Александр Кривцов. За Божественной литургией молились члены Православного Просветительского Центра, который находится при Свято-Никольском кафедральном соборе г. Стерлитамака и носит имя священномученика Петра Варламова. Отец благочинный обратился к собравшимся с проповедью, в которой рассказал о жизни и подвиге священномученика Петра, а так же выразил надежду на то, что Просветительский Центр, носящий его имя, будет подражать этому святому в деле просвещения народа Божьего. После литургии была проведена экскурсия по храму.

Михаил Жмакин

фото автора.