В Уфе откроется исторический парк «Россия - Моя история!»

12 июня 2017г., по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Патриарший совет по культуре при поддержке Администрации Президента России и Главы Республики Башкортостан открывает мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» в городе Уфе.

В Башкирии - с ее многообразием культур, религий, языков, дружбой народов, важное место займет выставка на мультимедийных носителях, посвященная истории региона, а также истории православия. Интерактивная экспозиция рассчитана на все категории граждан и, прежде всего, на молодежь.

Республика Башкортостан станет первым после столицы регионом России, где будет реализован крупный общероссийский проект «Россия - Моя история». Четыре экспозиции Исторического парка будут развернуты в уфимском павильоне ВДНХ в преддверии Дня России. Экспозиции включит в себя около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7000 квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно покажет более чем 1000-летнюю историю страны.

В Башкирии — с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой ее народов — отражается вся Россия, поэтому выбор именно Уфы для старта региональной программы проекта не случаен. Особенностью выставки в Уфе будет являться рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана. Парк будет включать видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшую 3D- реконструкцию Уфимского кремля, мультимедийную книгу о природных богатствах Башкирского края и многое другое. Особое внимание будет уделено доблести и подвигам башкирских героев. Важное место займут мультимедийные носители, посвященные многоконфессиональной истории региона, — истории ислама и православия.

В скором времени мультимедийные исторические парки будут открыты во многих городах России: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе, Казани и других. В каждом из них будет представлено четыре экспозиции. Подвиги князей, воинов и дипломатов, историю быта, роль древних торговых путей и мультимедийные реконструкции легендарных сражений — это и многое другое увидят гости парка в экспозиции «Рюриковичи». В экспозиции «Романовы» освещаются грандиозные свершения и трагические события, которые пережила наша страна за 300 лет правления последней правящей династии нашего Отечества. Посетив третью экспозицию — «1914— 1945: От великих потрясений к Великой Победе», можно понять истинные причины революций в России, ответить на вопросы: как случилось, что власть и народ допустили подобное, и как избежать повторения трагических событий? Наконец в последней экспозиции — от Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года — освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. Что представлял из себя СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира развал этой великой державы и каковы причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»? Каковы уроки истории, которая, по словам В. О. Ключевского, «не добрая учительница, а надзирательница, которая наказывает за невыученные уроки»?

Исторический парк «Россия-Моя история» - настоящий «живой» учебник истории России, уже полюбившимся школьниками и студентами за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.

Более 3 миллионов посетителей выставок проекта «Россия-Моя история» вошли в число поклонников проекта по всей России.

Пресс-служба проекта «Россия-Моя история»:

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ЭКСПОЗИЦИЯ «РОМАНОВЫ»

За 300 лет правления династии наша страна пережила великие события: освоение Сибири и Дальнего Востока, воссоединение Руси и Украины, основание новой столицы — Петербурга, победу над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмену крепостного права, небывалые культурный, научно-технический и индустриальный подъемы и многое другое. Эти грандиозные свершения, так же, как и трагические события этого периода отечественной истории, зрители увидят в двух десятках мультимедийных залов.

Одна из задач выставки — выразить благодарность к членам этой единственной в своем роде семьи в России, которая, кстати, как никакая другая семья была оболгана и очернена, а также к людям, зачастую очень разным и неоднозначным, но в большинстве своем искренне стремившимся к величию России и к исполнению своего нелегкого долга. Призвать нас, потомков тех веков, к благодарности к великим сподвижникам трехсотлетней династии — Потемкину и Суворову, Пушкину и Достоевскому, Чайковскому и Глинке, Лобачевскому и Менделееву.

Ключевым экспонатом выставки является широкоэкранная видеоинсталляция, посвященная династии рода Романовых.

Экспозиция была создана к 400-летнему юбилею дома Романовых и имела невероятный успех в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Краснодаре и Крыму, где вошла в состав постоянной экспозиции Ливадийского дворца.

300 000 посетителей в Московском Манеже в ноябре 2013 г. ЭКСПОЗИЦИЯ «РЮРИКОВИЧИ»

Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование государственности и всех сторон жизни нашей страны: основание древних городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни, создание сильного и самобытного государства.

Перед зрителями в буквальном смысле оживут созданные историками, художниками и специалистами в области самых современных компьютерных технологий далекие события «Повести временных лет», истории древних торговых путей и легендарных сражений, тайны укрепленных крепостей и великих побед, малоизвестные факты периода раздробленности и монгольского нашествия. Подвиги героев и дипломатов, примеры святости, жертвенной любви к Родине и горькие уроки отступничества и предательства — это и многое другое увидят посетители выставки.

Идейным центром экспозиции является масштабный купол преподобного Сергия Радонежского, представляющий концептуальный видеоряд о жизни святого.

Открытие экспозиции было приурочена к празднованию 700-летнего юбилея со дня рождения преподобного Сергия и привлекло внимание сотен тысяч человек.

253 000 посетителей в Московском Манеже в ноябре 2014 г. ЭКСПОЗИЦИЯ «ОТ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»

Масштаб и накал событий, прошумевших над Россией в первой половине ХХ века, беспримерны, исключительны. Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты... И в то же время — это эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, время выдающихся открытий и достижений в области промышленности, науки, образования, литературы и искусства.

Каковы истинные причины революций в России? Кто стоял за этими катаклизмами? Можно ли обнаружить их механизмы? Как случилось, что власть и народ великой страны допустили подобное? Каковы истинные цифры потерь и реальные масштабы достижений этого периода? Каковы не мифологизированные, а реальные персонажи и герои того времени? Насколько близки к действительности стереотипы восприятия этой эпохи у старшего и у молодого поколений?

Экспозиция, которую предстоит увидеть посетителям, основана на исторических свидетельствах и документах. Уникальные электронные копии материалов, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», предоставлены Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом ФСБ России, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным центральным музеем современной истории России и др. Научное консультирование осуществляли эксперты Института российской истории РАН.

Ключом к пониманию структуры экспозиции является мультимедийная инсталляция, сопровождающая зрителя через всю выставку, общей протяженностью более ста метров.

273 159 посетителей в Московском Манеже в ноябре 2015 г.

ЭКСПОЗИЦИЯ «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ. 1945-2016»

Многовековой опыт, накопленный нашим народом, сформировал в нем качества, позволяющие — часто не благодаря, а вопреки политическим курсам и решениям — приумножать и сохранять важнейшие национальные черты: стремление к Истине, готовность отстаивать высшие ценности, самопожертвование, обостренное чувство справедливости, доброту и сострадательность, братство и прямодушие, отзывчивость и широту характера.

На экспозиции освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. Что такое был СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира развал этой великой страны, и каковы причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»?

Часть представленных материалов обнародована впервые.

Современное мультимедийное наполнение выставки, а это — очки виртуальной реальности, интерактивные столы с контентным наполнением, посвященном грандиозным и ярким проектам СССР, интерактивные приложения о культуре быта второй половины ХХ века, а также знакомые многим мультимедийные книги об эстраде, театре и спорте вызывают наибольший интерес публики.

200 000 посетителей в Московском Манеже в 2016 г.