В Уфе почтитли память жертв политических репрессий

30 ноября 2017 года в парке 50-летия Победы администрация городского округа город Уфа провело мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий.

Как дань уважения всем жертвам трагических событий с речью выступили представители государственной и муниципальной власти, представители научного сообщества и общественных организаций.

По приглашению организаторов, и по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, на данном мероприятии произнес слово руководитель Епархиального миссионерского отдела, настоятель Скорбященского храма в парке 50-летия Победы г.Уфы священник Дионисий Ефимов. Также состоялась панихида.