В Уфе проходит НПК по вопросам межнациональных отношений

22 сентября 2017г. в Уфе проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Исторический опыт межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана как фактор и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в республике». Ее инициатором выступил «Собор русских Башкортостана». Для участия в конференции приглашены представители различных конфессий, администраций муниципальных образований республики, национально-культурных объединений, общественных организаций, ученые и преподаватели вузов, средств массовой информации, а также гости из Москвы и Казани.

От Русской Православной Церкви в конференции участвовал Глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитмакский НИКОН, который обратился к собравшимся с приветственным словом.

Также в форуме принял участие известный религиовед, Член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Роман Анатольевич Силантьев.

Участников конференции приветствовали руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

по материалам ИА "Башинформ"