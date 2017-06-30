В Уфе прошел круглый стол "Уфа - tour"

14 июня 2017г. в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, в рамках реализации государственной программы развития внутреннего и вьездного туризма в Республике Башкортостан прошел круглый стол "Уфа - tour".

По приглашению комитета по предпринимательству и туризму РБ и благословению Главы Башкортостанской митрополии митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в работе круглого стола принял участие руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви, общества и СМИ протоиерей Евгений Шерышев.

Обсуждались вопросы отбора максимального количества креативных идей по привлекательности г. Уфы для вьездного и внутреннего туризма и определение первоочередных проблем.