В Уфе прошел "Открытый кубок Кировского района по волейболу среди уфимской молодежи"

24 декабря 2016г. состоялся "Открытый кубок Кировского района по волеболу среди уфимской молодежи". Участие принимали: православные добровольцы, молодежные организации, молодежный центр развития спорта, молодежная общественная палата и др. Общее количество - 7 команд. Участники занявшие первые три призовых места были награждены командными кубками, медалями и граммотами.

1 место - молодежная общественная палата при ГосСобрании Курултай.

2 место - волонтерский центр развития спорта.

3 место - Архиерейский хор.

Организаторы: молодежная общественная палата при ГосСобрании Курултай, Администрация Кировского района г.Уфы, епархиальный молодежный отдел Уфимской Епархии.

Целью мероприятия послужила пропаганда спорта и здорового образа жизни в молодежной среде, укрепление межконфессиональных отношений.