В Уфе прошел "Открытый кубок Кировского района по волейболу среди уфимской молодежи"

24 декабря 2016г. состоялся "Открытый кубок Кировского района по волеболу среди уфимской молодежи". Участие принимали: православные добровольцы, молодежные организации, молодежный центр развития спорта, молодежная общественная палата и др. Общее количество - 7 команд. Участники занявшие первые три призовых места были награждены командными кубками, медалями и граммотами.
1 место - молодежная общественная палата при ГосСобрании Курултай.
2 место - волонтерский центр развития спорта.
3 место - Архиерейский хор.
Организаторы: молодежная общественная палата при ГосСобрании Курултай, Администрация Кировского района г.Уфы, епархиальный молодежный отдел Уфимской Епархии.
Целью мероприятия послужила пропаганда спорта и здорового образа жизни в молодежной среде, укрепление межконфессиональных отношений.