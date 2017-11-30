В Уфе прошел традиционный детский Крестный ход

24 сентября 2017г., по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, прошёл Городской детский Крестный ход, посвящённый началу учебного года в Воскресных школах.

Ровно в 12:00 учащиеся собрались с хоругвями, иконами и с песнопениями прошли Крёстным ходом по улицам Коммунистическая - Новомостовая - Чапаева до Кафедрального собора Рождества Богородицы г.Уфы.

В шествии приняли участия дети, родители и преподаватели из 14 Воскресных школ г.Уфы и Уфимского района, преодолев путь 1 км. 400 м. Всего собравшиеся было около 250 человек.