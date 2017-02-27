В Уфе прошла Всероссийская конференция по паллиативной медицине

2 февраля 2017 г. в ДК «Медик» РКБ им. Г.Г. Куватова состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь». В ней приняли участие ведущие доктора из Москвы, врачи терапевты, онкологи, кардиологи, неврологи республики, представители религиозных конфессий и другие представители общественности.

От Уфимской епархии на конференции присутствовали прот. Сергий Бакланов, прот. Олег Горячев, иерей Михаила Визгалова, иерей Андрея Платонова, добровольцы и сестеры милосердия, руководитель отдела по работе с лечебными учреждениями Ахметова Н.В., по приглашению которой на конференции также присутствовали представители Центрального духовного управления мусульман России – Ахмад-хазрат Фуйзуллин, куратор куратор молодежного отдела ЦДУМ и Радифулла-хазрат, имам Ахунд.

В своем выступлении прот. Сергий Бакланов сказал о важности духовно-нравственного состояния паллиативных больных, их близких и персонала паллиативных служб, о служении православных священников, сестер милосердия и волонтеров в паллиативных отделениях больниц и окормлении паллиативных детей на дому, необходимости духовного единения когда рядом страждущий человек.

– Подтверждением сему могут послужить слова апостола Павла: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов.» – завершил свое выступление о. Сергий.

От имени Минздрава республики участников и гостей конференции приветствовала начальник отдела организации медицинской помощи населению Гульнара Зиннурова. Она подчеркнула значимость проведения мероприятия и важность обсуждаемой темы паллиативной медицины для дальнейшего развития здравоохранения.

Как известно, целью паллиативной помощи является достижение максимально возможного качества жизни инкурабельных больных, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Основные аспекты паллиативной медицины разъяснил д.м.н., профессор, заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, председатель Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков.

По его словам, на сегодняшний день оказание паллиативной медицинской помощи организовано во всех субъектах страны. Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи предусмотрено формирование системы паллиативной помощи в количестве 100 коек на 1 миллион населения. Однако, этот показатель в стране пока не достигнут.

– Сегодня функционирует 10 тысяч коек паллиативной медицинской помощи и всего 30 хосписов на всей территории Российской Федерации. Из них половина – в Москве и Санкт-Петербурге, – отметил Георгий Новиков.

Он уточнил, что открытие только хосписов не решит все вопросы, так как хоспис – это медико-социальное учреждение, возможности которого в оказании всех видов необходимой медицинской помощи данной категории пациентов ограничены. Поэтому необходимо открытие центров и отделений паллиативной медицинской помощи в составе многопрофильных больниц.

Как отметил профессор, в Башкортостане на базе Республиканского клинического онкологического диспансера одним из первых в России было открыто отделение паллиативной медицинской помощи. После этого здесь был создан территориальный центр, который оказывает организационно-методологическую помощь для дальнейшего развития этого направления.

– Существует мнение, что в паллиативной помощи нуждаются только онкологические больные. Это не так. Онкология составляет всего лишь одну треть всех болезней, две трети – пациенты с другими соматическими заболеваниями. Это и эндокринология, неврология, ревматология, пульмонология, кардиология и другие. Сегодня нам нужно переносить акцент на пациентов именно этих профилей, – подчеркнул Георгий Новиков.

В настоящее время в Республике Башкортостан для оказания паллиативной помощи развернуто порядка 1180 коек, 70 коек при онкодиспансере, 27 коек для детей. Такие цифры привела главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава РБ Ирина Бакулина.

– Данным видом помощи охвачены все районы республики. Разработана маршрутизация пациентов. В медицинских организациях функционируют кабинеты паллиативной медпомощи, при них работают 17 выездных бригад. Также работают 5 детских кабинетов и 4 выездные бригады для оказания помощи детскому населению, – рассказала спикер.

По материалам пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан